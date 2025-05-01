Minnesota Timberwolves'un genç yıldızı Anthony Edwards, Lakers karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından LeBron James'e büyük bir övgüde bulundu.



Serinin 5. maçında Los Angeles'ta alınan 103-96'lık galibiyetle Lakers'ı eleyen Timberwolves'ta yıldız guard Anthony Edwards, "Bu galibiyet çok şey ifade ediyor. Dünyanın en iyi oyuncusunu, hatta tarihin en iyisini yendik," diyerek LeBron'a büyük saygı sundu.



Edwards, seride sırasıyla 22, 24, 29, 43 ve 15 sayı kaydederek takımını sürükledi. Özellikle 4. maçta attığı 43 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ile sahneye çıkan genç yıldız, playoff atmosferinde bir süperstar gibi oynadı.



LeBron James ise 5 maçın 4'ünde 20+ sayı üreterek yüksek seviyede katkı verdi. Özellikle 3. maçta attığı 38 sayıyla takımı ayakta tutmuştu. Ancak art arda üç maçta 40 dakikanın üzerinde süre alması, final maçında yorgunluğuna da yansıdı.



Bu sonuçla Lakers, üst üste ikinci kez playoff'un ilk turunda elenmiş oldu.



