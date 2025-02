Dallas Mavericks'in yeni oyuncusu Anthony Davis, eski takımı Los Angeles Lakers'a veda ve teşekkür mesajı yolladı.



31 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Luka Doncic'in Los Angeles'a gittiği şok edici bir anlaşmayla Mavericks'e takas edilmişti.



Son altı sezonunu geçirdiği takımın taraftar kitlesine de teşekkür eden Davis, sosyal medyada paylaştığı yazıda şu ifadeleri kullandı:



"İlk yüzüğümü kazandığım, ailemin ve arkadaşlıklarımın geliştiği bu şehre minnettarım ve burası her zaman yuvam olacak. Ailem ve ben, burayı yuvamız olarak görmemizi sağlayan herkese teşekkür ederiz ve büyük yangında evini kaybedenleri de hâlâ anıyoruz.



LA kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Her büyük hikayenin heyecan verici nitelikte bir sonraki bölümü vardır... Haydi bakalım Dallas!"



Los Angeles ekibi Davis'i Temmuz 2019'da New Orleans Pelicans'tan almış, yıldız oyuncu anında katkı vererek ilk sezonunda NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Davis, LA'deki görev süresinin önemli bir kısmında sakatlıklarla mücadele etmiş olsa da, müsait olduğunda oldukça üretken olmaya devam etmişti. Yıldız oyuncu Lakers formasıyla 312 maçta forma giymiş ve bu süreçte 24,8 sayı, 11 ribaund, 3,2 asist, 2,2 blok ve 1,2 top çalma kaydetti.



Davis ayrıca bu süre zarfında üç kez All-Star seçilirken, iki kez All-NBA kadrolarına alındı ve iki kez ise savunma ilk beşlerine seçildi.