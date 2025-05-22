Milwaukee Bucks'ın bir kez daha hayal kırıklığıyla geçen bir sezonun ardından, Giannis Antetokounmpo'nun geleceği konusunda lig genelinde ciddi bir belirsizlik yaşanıyor.



Bleacher Report'tan Eric Pincus'un aktardığına göre, NBA Draft Combine sırasında konuşan birçok menajer, Antetokounmpo'nun bir takas istemesi halinde yeni takımını büyük ölçüde kendisinin belirleyeceğini düşünüyor.



Henüz resmi bir takas talebinde bulunmayan Antetokounmpo'nun, Shams Charania'ya göre, kariyerinde ilk kez geleceğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor.



Bucks, son üç sezonda üst üste ilk turda elenerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu yıl, Indiana Pacers'a karşı altı maç sonunda veda ettiler. Sezon boyunca yaşanan sakatlıklar ve kadro değişiklikleri de istikrarsızlığa neden oldu.



Damian Lillard'ın aşil tendonunu yırtması ve gelecek sezonun büyük bölümünü kaçıracak olması, Khris Middleton'ın takasla Wizards'a gönderilmesi ve Kyle Kuzma'nın kadroya dahil edilmesiyle takım yapısı ciddi şekilde sarsıldı.



Takım yöneticisi Jon Horst'un bu hafta Milwaukee'de Antetokounmpo ile bir toplantı yapması bekleniyor. Görüşmede takımın gelecekteki hedefleri ve rekabetçi vizyonunun detaylıca konuşulması planlanıyor.



Bu sezon %60.1 isabetle 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakalayan Giannis, bireysel olarak etkileyici bir performans sergilese de takımın şampiyonluk yarışındaki konumu sorgulanmaya devam ediyor.



2027'ye kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun 2027–28 sezonu için oyuncu opsiyonu da bulunuyor. Ancak 2025-26 sezonundaki 54.1 milyon dolarlık maaşı, potansiyel takas senaryolarını oldukça karmaşık hale getiriyor.



Pincus'a göre San Antonio Spurs, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Atlanta Hawks ve Oklahoma City Thunder; yıldız forvetin takas istemesi durumunda en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.



Lig kuralları gereği, Temmuz 1 sonrası sert maaş sınırları yeniden devreye gireceği için büyük çaplı bir takasın Haziran ayındaki NBA Draftı öncesi gerçekleşmesi gerekebilir.



Milwaukee cephesi hâlâ Giannis'in takımda kalacağı varsayımıyla hareket etse de, rakip takımlar gelişmeleri yakından izliyor. Antetokounmpo'nun kararını sezon başlamadan açıklaması, Bucks'ı olası bir yeniden yapılanmaya zorlayabilir.



