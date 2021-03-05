Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

Antalyaspor, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere yaptığı son 14 karşılaşmada mağlup olmadı

Haber; AA
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Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı
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05 Mart 2021 00:28
Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere yaptığı son 14 karşılaşmada mağlup olmadı. Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.

Ersun Yanal'ın öğrencileri, 29 Aralık 2020'de Antalya'da Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikleri maçtan bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 12 maça çıkararak bu kulvarda kulüp rekorunu yeniledi.

 



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