Antalyaspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon tüm kulvarlarda yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.



Kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 12, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere yaptığı son 14 karşılaşmada mağlup olmadı. Antalyaspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı.



Ersun Yanal'ın öğrencileri, 29 Aralık 2020'de Antalya'da Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikleri maçtan bu yana yenilgi yüzü görmedi.



Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 12 maça çıkararak bu kulvarda kulüp rekorunu yeniledi.







