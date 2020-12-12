Antalyaspor'da Sivasspor hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da Sivasspor hazırlıkları
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12 Aralık 2020 16:14
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. Antrenman taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi. 

İdmana tedavileri devam eden Doğukan Sinik ile Bahadır Öztürk katılmadı. 

Antrenmanı Asbaşkan Berkay Bahar da izledi. 



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