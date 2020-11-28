Antalyaspor'da 8 eksik var!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Antalyaspor'da 1'i kart cezalısı 8 eksik bulunuyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'da 8 eksik var!
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28 Kasım 2020 14:41
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Antalyaspor kafilesinin, saat 15.00'te uçakla Erzurum'a hareket etmesi planlanıyor.  

Antalyaspor'da, kart cezalısı Hakan Özmert ile sakatlıkları süren Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Doğukan Sinik, Ruud Boffin, Dever Orgill, Sidney Sam ve Bünyamin Balcı, Erzurum deplasmanında forma giyemeyecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda pazar günü saat 13.30'da başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.



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