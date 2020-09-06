Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum'a kiralandı

Fraport TAV Antalyaspor, 6 futbolcusunu TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralık gönderdi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Cenk Şen, Erman Herman Vardar, Mikail Başar ve Sergen Yatağan'ın 2020-2021 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Cenk Şen, Erman Herman Vardar, Mikail Başar ve Sergen Yatağan'ın 2020-2021 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.