Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum'a kiralandı

Fraport TAV Antalyaspor, 6 futbolcusunu TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralık gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Antalyaspor'da 6 futbolcu Bodrum'a kiralandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2020 16:02
Fraport TAV Antalyaspor, 6 futbolcusunu TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a kiralık gönderdi.  

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Batuhan Berkay Fındık, Cengiz Demir, Cenk Şen, Erman Herman Vardar, Mikail Başar ve Sergen Yatağan'ın 2020-2021 sezonunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için