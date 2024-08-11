Antalyaspor ve Göztepe'den sessiz başlangıç

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Alex de Souza'nın Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta ev sahibi Antalyaspor, 47. dakikada Güray Vural ile fileleri havalandırdı ancak VAR kontrolü sonrası gol öncesi elle oynama tespit edildi ve gol iptal edildi.



Bu sonucun ardından her iki takım da yeni sezona 1'er puanla başlamış oldu.



Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



11. dakikada sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek, topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Erdoğan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Romulo'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları kornere çeldi.

47. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Djenepo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Larsson'un şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu önünde bulun Güray Vural, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu Djenepo'nun topa elle dokunduğuna karar vererek golü iptal etti.

78. dakikada Emre Uzun'ın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

84. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasına hareketlenen Nielsen'in kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Samet Çiçek

Antalyaspor: Kenan Piric, Veysel Sarı (Dk. 85 Emrecan Uzunhan), Amar, Thalisson Kelven, Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Erdal Rakip (Dk. 71 Kaluzinski), Güray Vural, Van de Streek (Dk. 64 Emre Uzun), Larsson (Dk. 64 Samudio), Djenepo (Dk. 85 Safuri)

Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (Dk. 68 Nielsen), Heliton, Koray Günter (Dk. 68 Taha Altıkardeş), Dismas, Djalma (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Yalçın Kayan (Dk. 65 Tijanij), Solet (Dk. 65 Doğan Erdoğan), Dennis, Romulo, Kubilay Kanatsızkuş

Sarı kart: Dk. 13 Erdal Rakip, Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt (Antalyaspor), Dk. 55 Dennis (Göztepe)





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