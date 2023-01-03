Antalyaspor: "Maç 2-2 bitti!"

Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor: 'Maç 2-2 bitti!'
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03 Ocak 2023 22:53
Antalyaspor Kulübü, Fenerbahçe maçında 90+8. dakikada sayılmayan golleri hakkında açıklama yaptı.

Kırmızı-byazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu" ifadeleri kullanııldı.

Antalyaspor'un açıklamasının devamında "Dk.90: Takımımız, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Goller: 14' Haji Wright, 90+8' Fernando Martins" denildi.



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