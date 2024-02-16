Antalyaspor, İstanbulspor'u konuk edecek

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde son 2 maçını kaybeden ve İstanbulspor karşılaşması öncesi eksik futbolcunun bulunmadığı Akdeniz ekibi, 34 puanla haftaya 7. sırada giriyor. İstanbulspor ise ligde 11 puanla son sırada bulunuyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde son 2 maçını kaybeden ve İstanbulspor karşılaşması öncesi eksik futbolcunun bulunmadığı Akdeniz ekibi, 34 puanla haftaya 7. sırada giriyor. İstanbulspor ise ligde 11 puanla son sırada bulunuyor.