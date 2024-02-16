Antalyaspor, İstanbulspor'u konuk edecek

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, İstanbulspor'u konuk edecek
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16 Şubat 2024 14:26
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde son 2 maçını kaybeden ve İstanbulspor karşılaşması öncesi eksik futbolcunun bulunmadığı Akdeniz ekibi, 34 puanla haftaya 7. sırada giriyor. İstanbulspor ise ligde 11 puanla son sırada bulunuyor.

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