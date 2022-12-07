2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da yapılan hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor, İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) liderlik koltuğunda oturan Napoli'ye 3-2 yenildi.



Regnum Carya tarafından organize edilen Winter Football Series kapsamında yapılan maça kırmızı-beyazlı ekip; Alperen Uysal, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Soner Aydoğdu, Larsson, Güray Vural, Fernando, Admir Mehmedi, Ghacha, Adriano 11'iyle başladı.



Napoli'de ise daha önce Fenerbahçe forması giyen Makedon oyuncu Eljif Elmas, ilk 11'de sahaya çıktı.



Müsabakanın 8. dakikasında Napoli, Giacomo Raspadori'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İtalya ekibi, 14. dakikada Matteo Politano'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2. Napoli, devre arasına 2-0 önde girdi.



İkinci yarıda iki ekip de birçok oyuncu değişikliğine gitti.



Antalyaspor, 55. dakikada Admir Mehmedi'nin kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 61. dakikada Napoli, Giacomo Raspadori'nin karşılaşmadaki ikinci golüyle 3-1 öne geçti.



Kırmızı-beyazlılar, 86. dakikada Hakan Özmert'in frikikten attığı golle farkı bir kez daha 1'e indirdi: 2-3.



Kalan bölümde skor değişmedi ve maç, Napoli'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Antalyasporlu taraftarların ilgi gösterdiği karşılaşmayı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk, Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş de izledi.



Öte yandan, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti'ye maç öncesi plaket verdi.





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