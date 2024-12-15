Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0'lık skorla kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sander Van de Streek ve 74. dakikada Soner Dikmen attı.Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayan Antalyaspor, ilginç bir gole imza attı.Mücadelenin 45+1. dakikasında Antalyaspor kalecisi Kenan Piric, topu uzun gönderdi.Kayserispor savunması bu topu kaleci Onurcan'a bıraktı. Araya giren Van de Streek, kafayla topu ağlara gönderdi.Streek'in golüyle kaleci Kenan Piric asist yapmış oldu.Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Erdoğan Yeşilyurt, karşılaşmanın 82. dakikasında sedyeyle oyundan çıktı.Antalyaspor, bu galibiyetle birlikte son haftalardaki yükselişine devam etti. Akdeniz ekibi, son 6 maçta 4 galibiyetini elde etti ve bu süreçte 13 puan topladı.Bu sonucun ardından Antalyaspor, ligde 21 puana yükseldi. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.23. dakikada Karimi'nin ara pasına hareketlenerek kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, Kenan Piric meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden ortasında ön direğe hareketlenen Van de Streek'in uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.28. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.68. dakikada sol çaprazda topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.69. dakikada Karimi'nin geri pasında araya giren Larsson'un kaleciyi çalımladıktan sonra vurduğu topu Kayserisporlu savunma oyuncusu güçlükle kornere çeldi.78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert şutunda, kaleci Onurcan Piri topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.Corendon Airlines Park AntalyaAli Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet NarinçKenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 84 Abdurrahim Dursun), Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen (Dk. 84 Erdal Rakip) , Kaluzinski, Van de Streek (Dk. 76 Safuri), Larsson (Dk. 84 Townsend), Gaich (Dk. 64 Samudio)Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 71 Ramazan Civelek), Karimi, Bourabia (Dk. 87 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek (Dk. 64 Nazon), Boa Morte, Bahoken (Dk. 71 Ackah)Dk. 45+1 Van de Streek, Dk. 74 Soner Dikmen (Onvo Antalyaspor)Dk. 34 Baran Ali Gezek, Dk. 59 Bourabia, Dk. 77 Gökhan Sazdağı (Bellona Kayserispor), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor)