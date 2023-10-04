Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak istiyor

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, en büyük hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Avrupa kupalarına katılmak istiyor
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04 Ekim 2023 16:12
Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, en büyük hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi.

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ile futbol sorumlusu Şahin, kentte iş insanları ve kanaat önderlerinin oluşturduğu Salı Grubu toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

Salı Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre Gülel, Antalyaspor'da göreve geldikten sonra her şeyi adım adım planladıklarını anlattı. Transferde 16 kişilik komite oluşturduklarına ifade eden Gülel, "doğru yer, doğru fiyat, doğru ücret" ile borcu olmayan kulüp oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Gülel, Antalyaspor'a kentteki herkesin sahip çıkmasını isteyerek, "Samsunspor ve İstanbulspor galibiyetleriyle yükselişe geçtik. Antalyaspor olarak iyi işler yapıyoruz, yapacağız. Hocamızla da gurur duyuyoruz." dedi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin de futbol kariyerini, Antalyaspor'a geliş hikayesini aktardı.

Takımın durumu ve geleceği hakkında bilgi veren Şahin, çok güzel şeyler yaptıklarını, yönetimle teknik ekiple uyum içinde çalıştıklarını vurguladı. Hedefler, altyapı ve bütçe ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Nuri Şahin, "En büyük hedefimiz Avrupa'ya gitmek." ifadesini kullandı.

Toplantı sonunda Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç, Antalyaspor AŞ Başkanı Gülel'e, futbol sorumlusu Şahin'e, Antalyaspor'un emektar amigoları Recep Güler ve Ali Çınardere'ye teşekkür plaketi verdi.

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