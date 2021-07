Antalya yetiştirdiği başpehlivanlar ile yağlı güreşin lokomotifi oldu

Antalya, son yıllarda elde ettiği başarılarla yağlı güreşte adından sıkça söz ettiren kent haline geldi.



Kentte, yağlı güreş sporuna olan tutku çok küçük yaşlarda başlıyor. Dedeleri ve babalarının ata sporuna ilgisi nedeniyle küçük yaşlarda er meydanlarıyla tanışan çocuklar, kentteki çok sayıda güreş eğitim merkezlerinde ilk kispetlerini giyiyor.



Antrenörlerinin desteğiyle her boyda adım adım başarı elde ederek başpehlivanlığa yükselen Antalyalı sporcular, elde ettiği derecelerle son yıllarda adından söz ettiriyor.



Elmalı ilçesinde "Türk'ün ilk er meydanı" sloganıyla 669 yıldır yağlı güreşler yapıldığı kentte, başpehlivanlar bir çok organizasyonun finalinde birbirlerine rakip oluyor.



Antalyalı sporcular, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son 12 organizasyonunda 10 başpehlivanlık elde etti.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Antalyalı pehlivanlardan Mehmet Yeşil Yeşil 2009-2010, Ali Gürbüz 2011-2012-2019-2021, İsmail Balaban 2013-2017, Orhan Okulu 2015-2018 yılında birincilik kürsüsüne çıktı.



Bu yıl yapılan güreşlerde başpehlivanlığı elde eden Ali Gürbüz'ün yanı sıra en önemli 4 kategoride de Antalyalı sporcular birinciliği elde etti. Kırkpınar'da başaltında Yusuf Can Zeybek birinci olarak bir dahaki yağlı güreş organizasyonunda başpehlivan olarak katılmaya hak kazanırken, büyük orta boy kategorisinde Tufan Güzel, küçük orta büyük boy kategorisinde Uğur Şimşek, küçük orta küçük boy kategorisinde Adil Kıvrak birincilik kürsüsüne çıktı.



"Futboldan fazla seyirci oluyor"



Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı Sorumlusu Hasan Aydın, Antalyalıların Yörük kökenli olduğu için dayanıklı ve güreşe ilgisinin olduğunu söyledi.



Kentte belediyelerin de yağlı güreşe sahip çıktığını vurgulayan Aydın, her belediyenin güreş takımı olduğunu, yağlı güreşin kentte çok sevildiğini dile getirdi.



Aydın, kentteki yağlı güreş organizasyonlarında futboldan fazla seyirci olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Elmalı güreşlerini Kovid-19'dan önce 20 bin kişi izliyordu. Bu kişiler sabah saatlerinde koltuklarına oturuyor akşama kadar kalkmadan güreş izliyor. Güreşi çok iyi biliyorlar. Son yıllarda kadın seyirci sayımız da arttı. Başpehlivan sayımızın artmasıyla toplumun her kesiminden spora olan ilgi arttı. Antalyalı sporcular 10 yaşında güreşe başlıyor. O yaştan itibaren beslenmeleri, antrenmanları düzenli oluyor. Aileler çocuklarını güreşçi yapmak için yarışıyor. Kentin bu spordaki lokomotifliği daha uzun yıllar sürer. Uzun süre başpehlivanlığı daha Antalyalı sporcular elde eder. Örneğin bu yıl başaltında birinci olan Yusuf Can Zeybek'in en uzun güreşi 13 dakika sürdü. Seneye Kırkpınar için başpehlivan adaylarından birisi olacak."



"Güreş Antalya'nın kadim sporudur"



Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise güreş takımlarına ilginin çok olduğunu söyledi.



Ata sporuna destek verdiklerini anlatan Öztürk, "Güreşçilere önemli imkanlar sağlıyoruz. 669 yıldır Elmalı'da yağlı güreş düzenleniyor. Bu kentin geçmişten bu yana ata sporuna ilgisini gösteriyor. Tarihten gelen bu kutlu geleneği gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise kentin güreşler özdeşleştiğini dile getirdi.



Antik çağlarda kentin doğusunda ve batısında güreşin yaygın şekilde yapıldığını vurgulayan Işık, "Antalya'nın yağlı güreşteki başarısı geçmişe dayanıyor. Antik mezar kabartmalarında güreş yapıldığını anlatan resimler görüyoruz. Hatta Kaş'taki Xanthos Antik Kenti'ndeki bir kabartmada güreşçilere bugün olduğu gibi müzik de eşlik ediyor. Aspendos kentindeki Milattan Önce 4. yüzyıla ait sikkelerde güreş sporu yüceltiliyor. 2 bin 500 yıldır bu topraklarda güreş yapılıyor. Güreş, bu toprakların kadim sporudur. " değerlendirmesinde bulundu.