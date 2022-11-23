Antalya'da kış sezonunu spor turizmi hareketlendirecek

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, kış sezonunda spor turizmiyle hareketlenecek.



Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, lüks tesisleri, doğal güzellikleriyle milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya'da, "ölü sezon" olarak nitelendirilen kasım-mayıs dönemi de genellikle spor ve sağlık turizmiyle değerlendiriliyor.



Futbolun yanında, golf sporundan bisiklete birçok branşta yarışma ve kampların yapılabildiği kentte, sağlık kongreleri de öne çıkıyor.



Türkiye'deki birçok futbol kulübünün yanı sıra Fraport TAV Antalyaspor'un ev sahipliğinde 9-12 Ocak'ta düzenlenecek "WinterLeague Convention 2023" etkinliği kapsamında Avrupa'dan da çok sayıda büyük futbol takımının kente gelmesi bekleniyor.



Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Bitexen Giresunspor başta olmak üzere bazı takımlar, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da aralıkta kamp yapacak.



- "Avrupa'dan daha fazla futbol takımı gelecek"



Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, golf ile ilgili Belek bölgesinde çok fazla otel ve sahanın bulunduğunu, kışın da bu otellerin açık kalacağını ve doluluk oranlarının iyi olduğunu söyledi.



Golf sporcularının gelmeye devam ettiğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:



"Belek bölgesindeki otellerin de desteğiyle Fraport TAV Antalyaspor'un ev sahipliğinde 'WinterLeague Convention 2023' etkinliği olacak. Ümit ediyoruz ki 8-10 yıldır çok azalan, özellikle Avrupa ülkelerinden daha fazla futbol takımlarının geleceğine, 9-12 Ocak'ta da bunun pik noktasına ulaşacağına inanıyoruz. Şimdiden takımlar gelmeye başladı. Avrupa'nın büyük takımları gelecek, hatta Napoli takımı da gelecek, Antalyaspor ile maç yapacak. İnşallah spor turizmi noktasında bu yıl atak yaptığımız bir yıl olacak. Kış sezonunu spor turizmi hareketlendirecek, mayısa kadar hareketli olmasını bekliyoruz."



Spor turizmini önemsediklerinin altını çizen Yazıcı, bu işe öncülük eden büyük otellerin olduğunu, onların sponsorluğunda başta bisiklet olmak üzere spor turizmi noktasında güzel gelişmelerin yaşandığını ifade etti.



Turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yazıcı, "Kasımın 20'sinden mayısa kadarki 'ölü sezon' dediğimiz dönemi spor turizmiyle doldurarak, şehrimizdeki hareketi hiç bitirmemiş olacağız. Turizmi her dönem canlı tutabilmek için spor, sağlık ve kongre turizmi çok önemli." diye konuştu.



Vali Yazıcı, spor ve sağlık turizmiyle kış sezonunda açık olan otel sayısını daha da artırabileceklerini dile getirdi.



- "Futbolda çok hareketli bir sezon olacak"



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Spor Turizmi İhtisas Başkanı Recep Şamil Yaşacan da bu sene futbol kamplarının erken başladığını aktardı.



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na katılamayan bazı milli takımların Antalya'da kamp yapacağına dikkati çeken Yaşacan, Nijer, Gambiya, Gine-Bissau, Libya ve Gabon'dan süper lig takımlarının kamplarını tamamlayarak dün itibarıyla kentten ayrıldığını söyledi.



İngiltere ve İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden futbol takımlarının aralıkta kentte olacağını belirten Yaşacan, Türk takımlarının çoğunluğunun ise ocak-nisan döneminde kampa gireceğini ifade etti.



Yaşacan, bazı takımların "son dakika" rezervasyonu yaptırabildiğine işaret ederek, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden süper lig takımlarının da bu sezon geleceğini anlattı.



Martta ise Baltık ülkelerinden gelecek takımların kampa gireceğini dile getiren Yaşacan, şunları kaydetti:



"Futbolda çok hareketli bir sezon olacak. Lojistik olarak Antalya ve bölgemiz, otellerimiz, sahalarımız çok iyi. Ondan burayı tercih ediyorlar. 20 yıldır futbol turizmi yapılıyor. Futbol turizminde bu sene rekor kırmak üzereyiz, en iyi yıl olmasını bekliyoruz. Futbolun yanında yüzücüler, bisiklet, tenis, golf, dans, basketbol, voleybol, boks başta olmak üzere farklı branşlarda takımlar geliyor. Antalya'da FIFA standartlarında 200 futbol sahası var. 500 takım aynı anda kamp yapabilir. Ülkemiz, spor turizminde dünyada bir numara olacaktır."





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