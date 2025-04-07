Ansu Fati'den ayrılık kararı!

Barcelona forması giyen Ansu Fati, takımdan ayrılmayı düşünüyor.
ARA TRANSFERDE TAKIMDA KALDI
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Fati'nin ayrılığı devre arası transfer döneminde de gündeme gelmişti. O dönemde de ayrılığı düşünen Fati, teknik direktör Hansi Flick ile görüştükten sonra takımda kararı aldı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR
Fati'nin geçen zamanda istediği süreyi bulamamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ve yaz aylarında bu kez Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
TEMASLAR BAŞLADI
22 yaşındaki futbolcunun önceliğinin oynamak olduğu ve kendisine inanan bir teknik direktörün geleceği için seçiminde önemli kriterler olduğu belirtildi.
Fati'ye birkaç kulübün ilgi gösterdiği ve şimdiden temasların başladığı kaydedildi. İspanyol basınında yer alan haberde, bu kulüplerin ismi ise verilmedi.
BEŞİKTAŞ İLGİLENDİ
Fati'nin adı ocak ayındaki ara transfer döneminde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer almış ancak 22 yaşındaki futbolcu Barcelona'da kalmayı tercih etmişti.
Barcelona'da bu sezon ocak ayından bu yana sahadan uzak kalan Fati, toplamda ise süre bulduğu 8 maçta skor katkısı yapamadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
ARA TRANSFERDE TAKIMDA KALDI
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Fati'nin ayrılığı devre arası transfer döneminde de gündeme gelmişti. O dönemde de ayrılığı düşünen Fati, teknik direktör Hansi Flick ile görüştükten sonra takımda kararı aldı.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR
Fati'nin geçen zamanda istediği süreyi bulamamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı ve yaz aylarında bu kez Barcelona'dan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
TEMASLAR BAŞLADI
22 yaşındaki futbolcunun önceliğinin oynamak olduğu ve kendisine inanan bir teknik direktörün geleceği için seçiminde önemli kriterler olduğu belirtildi.
Fati'ye birkaç kulübün ilgi gösterdiği ve şimdiden temasların başladığı kaydedildi. İspanyol basınında yer alan haberde, bu kulüplerin ismi ise verilmedi.
BEŞİKTAŞ İLGİLENDİ
Fati'nin adı ocak ayındaki ara transfer döneminde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer almış ancak 22 yaşındaki futbolcu Barcelona'da kalmayı tercih etmişti.
Barcelona'da bu sezon ocak ayından bu yana sahadan uzak kalan Fati, toplamda ise süre bulduğu 8 maçta skor katkısı yapamadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.