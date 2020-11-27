Ankaragücü teknik sorumlusu Mustafa Dalcı: "Tek eksik goldü"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü teknik sorumlusu Mustafa Dalcı: 'Tek eksik goldü'
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27 Kasım 2020 22:56
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Trabzonspor karşısında puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Hafta boyunca maç içinde olabilecek senaryoları çalıştıklarını anlatan Dalcı, "Maç istediğimiz gibi gidiyordu. İlk yarı rakibin pozisyonu yoktu. Oyuncu değişikliklerinden sonra ikinci yarı üçüncü bölgeye oyunu yığdık. Oyunun üstünlüğü bizim elimizdeydi. Yakaladığınız pozisyonları gol yapmalısınız. Gol eksikti sadece. En kötü bir puan almamız gerekiyordu. Maalesef düşündüğümüz olmadı. Oyuncularım ve ben çok üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı. 



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