Ankaragücü'nden Danny Welbeck açıklaması!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli takımın hedefinin her zaman zirveler olduğunu ve bu hedef doğrultusunda takım kurduklarını söyledi.



Faruk Koca, AA'ya yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'de en fazla mücadele eden dört takımdan biri olduğunu vurguladı.



Sarı-lacivertlilerin 112 yıllık köklü bir camia olduğunu aktaran Koca, "Bir daha küme düşme travması yaşanmaması için iyi bir Süper Lig kadrosu kurma adına arkadaşlarımız 5-6 aydır dünyada futbolcu izliyor. Süper Lig'e hazırız. Bu sezon Ankaragücü camiasının beklentisine cevap verecek bir kadro yapılanması içerisindeyiz. Ankaragücü Süper Lig'in dolgu takımı değildir, düşecek çıkacak takım değildir. Buna itirazımız var. Ankaragücü'nü bu travmalardan kurtararak uzun vadeli bir yapılanma içerisindeyiz. Futbol kamuoyu iyi bir Ankaragücü görecek. Camia, takımıyla övünecek bir takım görecek." dedi.



Hedefleri büyük tuttuklarını aktaran Faruk Koca, sözlerine şöyle devam etti:



"Ligde zirve neyse, Ankaragücü'nün hedefleri de odur. Süper Lig'de şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde ya da diğer Avrupa kupalarında oynamak, Türkiye Kupası'nı kazanmak hedefimiz olmalı. Aslında bütün takımlar buna göre kurgulanmalı. Bir araştırma görevlisi üniversiteye girdiğinde amacı sonunda profesör olmak vardır ya da bir siyasi parti kurulduğunda iktidar olmak ister. Ben de Süper Lig'e çıkmış bir takımın başkanı olarak hedefimi ligin zirvesi olarak gösteriyorum ve kendimize sorumluluk yüklüyorum. Biz bunu hedefleyip gerekli kadroyu kurmaya çalışırız ama sonucu kısmettir. Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamıyor, Galatasaray benzer sıkıntılar içerisinde, Trabzonspor 38 yıl sonra şampiyon oldu. Geçen yıl çok iyi oynamadan şampiyon olduk ama bu yıl 'İyi oyun iyi sonuç.' diye hedef koyduk."



- Welbeck zor, yıldız oyuncu olacak



Faruk Koca, transfer çalışmaları hakkında da bilgi vererek, yıldız oyuncularla ilgilendiklerini belirtti.



Dünyada tanınan isimlerden İngiliz golcü Danny Welbeck 'e bir ilgilerinin olduğunu doğrulayan Koca, " Welbeck 'le ilgili bir temasımız oldu. Bir şekilde transfer çalışması duyulunca sıkıntılar oluyor. Mesleklerine saygı duyuyorum ama menajerlik kültürü bizde tam oturmadığı için maalesef bu tür oyuncularla ilgili süreçte sıkıntılar yaşıyoruz. Bu oyuncunun olma şansı çok az. Camianın beklediği yıldız futbolular almak istiyoruz. Çilek transfer kavramının dolduracak kalitede oyuncular olacak ama biz sadece ismi var diye oyuncu almayacağız, takıma katkı verecek isimler olacak." diye konuştu.



Şu ana kadar 3 oyuncu aldıklarını ve milli takımlar seviyesinde oynayan 3-4 isimle de ilgilendiklerini duyuran sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Camia isim istiyor ama bu bizim aleyhimize olur. Sıcak baktığımız oyuncular deşifre olunca bazı kulüpler talip olabiliyor. Bu süreci çok mahrem götürmeye çalışıyoruz. Ankaragücü camiasının beklentisine cevap verecek transfer listemiz var. Futbola yakın ilgi duyan herkes, aldığımız ve ilgilendiğimiz isimlerle ilgili bizi takdir edecektir. İyi oyunla iyi sonuçlar almak istiyoruz. Geçen sezon kurgumuz şampiyon olmaktı, tecrübeli oyuncularla sonuca gitmekti. Bunu da başardık." değerlendirmesinde bulundu.



Faruk Koca, transfer yasağıyla ilgili sıkıntı yaşamayacaklarını vurgulayarak, "1-2 oyuncuyla ilgili sıkıntılar da ay sonuna kadar biter. Bu yasakla ilgili çok büyük duvarları 1.5 yılda aştık. Ağır bedel ödedi Ankaragücü. İnşallah kalan 2-3 dosyayı da halledip bir daha böyle sıkıntılar yaşamayacağız. Ayın 20'sinde Ankara'da toplanacağız. Ayın 1'inden itibaren de Bolu'da kamp yapacağız. Ağustos'ta da lig başlayacak. Kampa kadroyu yetiştirmeye çalışacağız." bilgisini verdi.



- Mustafa Dalcı'yla 2 yıl daha sözleşme var



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Dalcı'yla 2 yıl daha sözleşmelerinin bulunduğunu ve hocalarına güvendiğini dile getirdi.



Faruk Koca, Dalcı'ya zaman zaman camiadan haksız eleştirilerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Mustafa Dalcı'yla biz geçen sezon başı 3 yıllık sözleşme imzalamıştık. Hocamızda taktir ettiği bir şey vardı, hocamız bu süreçte sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiz durumunda hiçbir tazminat talebi olmadığını belirtti. 'İstenmediğim yerde durmam, onun da cezası olmaz.' dedi. Doğru bir karakter sergiledi. Futbol bilgisi olarak da biz hocamızı değerli buluyoruz. Sadece bu donanımının ve vizyonunun kamuoyunda pek bilinmemesi sıkıntısını yaşıyor. Kendisi çok fazla eleştirilmesine rağmen camiaya yönelik hiçbir olumsuz eleştiri yapmadı. 'Taraftar her zaman haklıdır, başımızın üzerinde yeri vardır.' dedi. Bizim ana ve sessiz kitlemiz de hocamıza yapılanın doğru olmadığının farkında. Takım Süper Lig'e çıktığında, sokakta dolaştığımızda bizden ve hocadan "Sizlere çok haksızlık yaptık, hakkınızı helal edin.' diyen birçok kişiyle karşılaşıyoruz. Bu öz eleştiriyi yapmak motivasyonumuzu artırıyor. İlla ki hocamızın da eksiklileri olabilir. Ancak hocayla ilgili eleştiri de bulunanlara soruyorum, onlar da 'Sizin yerinizde olsak, devam ederdik.' cevabını veriyor."





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