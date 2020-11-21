Ankaragücü ilk galibiyetin peşinde

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü ilk galibiyetin peşinde
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21 Kasım 2020 14:21
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek. 

İkinci haftayı bay geçen, 6. haftada evinde karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı da konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen sarı-lacivertli takımın, henüz galibiyeti bulunmuyor. Oynadığı 6 maçta 2 beraberlik 4 de mağlubiyet yaşayan MKE Ankaragücü, 2 puanla son sırada yer alıyor. 

MKE Ankaragücü, milli maç arasında Antalya'da kamp yaptı.

Başkent temsilcisi, İzmir'de elde edeceği galibiyetle bu sezon 3 puanla tanışmak istiyor. 



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