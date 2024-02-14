Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Süper Lig'de 26. hafta oynanacak MKE Ankaragücü ile Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı
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14 Şubat 2024 17:16
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri Passolig üzerinden 385 ila 600 liradan satışa sunuldu. Kuzey ve güney tribünü 385 lira, doğu tribünü 550 lira, VIP tribünü biletleri ise 600 liradan alınabilecek.

Galatasaray'ın Passolig kartına sahip taraftarları için deplasman tribünü biletleri 500 liradan satılacak.

Ev sahibi ekibin tribünlerinde yer almak için sadece MKE Ankaragücü'nün Passolig kartına sahip kişiler bilet alabilecek.

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