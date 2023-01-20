Ankaragücü ayrılığı açıkladı

MKE Ankaragücü, Pepe Rodrigues ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; ankaragucu.org.tr
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Ankaragücü ayrılığı açıkladı
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20 Ocak 2023 21:27
MKE Ankaragücü, Portekizli orta saha oyuncusu Pepe Rodrigues ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Pepe Rodrigues arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Pepe Rodrigues'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

MKE Ankaragücü'nün sezon başında Olympiakos'tan kiraladığı 25 yaşındaki futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

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