Ankara Keçiörengücü, Süleyman Luş'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki oyuncu Süleyman Luş'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü, Süleyman Luş'u transfer etti
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16 Temmuz 2024 23:06
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 23 yaşındaki oyuncu Süleyman Luş'u kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Süleyman Luş ile anlaşmaya varmıştır. Süleyman'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray altyapısında yetişen Süleyman Luş, son olarak Çorum FK forması giymişti.

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