Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-2'lik skorla Altınordu oldu.



İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 9 ve 58. dakikada Şeref Özcan ile 40. dakikada Hüsamettin Yener attı. Ankaragücü'nün golleri ise 45. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Gboly Ariyibi'den geldi.



Ankaragücü'nde Ghayas Zahid 55. dakikada, Altınordu'da ise Kubilay Aktaş 62. dakikada kırmızı kart gördü.



17 YAŞINDA PENALTI KURTARDI



Öte yandan başkent ekibi Eren Derdiyok ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Tecrübeli futbolcunun, 72. dakikada kullandığı penaltıyı Altonordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen kurtardı.



Bu sonuçla, son 7 maçtaki 6. galibiyetini alan Altınordu, puanını 41'e yükseltti. Lider Ankaragücü ise 63 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.



Stat: Eryaman



Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı



MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)



Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)



Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)



Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)





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