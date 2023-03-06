Angelo Sagal, Gaziantep'ten Macaristan'a gitti

Deprem felaketi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK'da, futbolcular başka takımlara transfer olmaya devam ediyor.



Kırmızı siyahlı kulüpte son olarak Angelo Sagal, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile anlaştı.



Şilili futbolcu, sezon sonuna kadar Macar takımına kiralık olarak gönderildi.



29 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Gaziantep FK formasıyla çıktığı 15 lig maçında 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.





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