UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçında Nottingham Forest ile Midtjylland karşı karşıya geldi. Ange Postecoglou yönetimindeki Nottingham Forest evinde oynadığı maçı 3-2 kaybetti.
Midtjylland'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ousmane Diao, 24. dakikada Bech Sorensen ve 88. dakikada Valdemar Andreasen kaydetti.
Nottingham Forest'ın golleri 22. dakikada Dan Ndoye ve 90. dakikada Chris Wood'dan (penaltı) geldi.
Ange Postecoglou yönetimindeki Nottingham Forest, yeni teknik direktörüyle 6. maçından da galibiyetle ayrılamadı. İngilzi ekibi 1 puanla haftayı kapattı. Midtjylland puanını 6'ya yükseltti.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Nottingham Forest, Porto'yu ağırlayacak. Midtjylland, Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak.
