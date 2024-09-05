Andy Cole: 'Erik ten Hag'ı rahat bırakın'

Manchester United'ın efsane ismi Andy Cole, Erik ten Hag'a destek verdi.



Andy Cole yaptığı açıklamada, "Erik ten Hag, iki senede iki kupa kazandı. Manchester United'ın teknik direktörü olmayı kesinlikle hak ediyor." dedi.



"HENÜZ 3 MAÇ OYNANDI"



Ligde henüz 3 maç oynandığını söyleyen Cole, "Liverpool'a karşı kendi sahasında önemli bir maçı kaybettiğini biliyorum. Ben orada oynadığımda pek fazla bu tarz maçları kaybetmiyorduk ama henüz ligde 3 maç oynandı." ifadelerini kullandı.



Efsane isim ayrıca, "Manchester United'ın bu maçlarda çok berbat bir oyun oynadığını söyleyemeyiz. Fulham'ı yendiler, Brighton'a karşı da şanssızlardı. Erik ten Hag'ın işini yapmasına izin vermeliyiz." diye konuştu.





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