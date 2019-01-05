Andy Carroll için Galatasaray açıklaması!

'ın forvet transfer listesinde yer aldığı iddia edileniçin kulübü West Ham United'ın teknik direktörüden açıklamalar geldi.2-2 eşitlikle biten Brighton maçının ardından konuşan Pellegrini, Andy'nin adı Türk kulübü (Galatasaray) ile anılıyor sorusuna; ''Andy bizimle kalacak. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Uzun süren sakatlığının ardından aramıza katıldı ve neler yapabileceğini biliyoruz.'' diye konuştu.West Ham'ın yeni transferi Samir Nasri hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, ''Nasri uzun süredir futbol oynamıyor ama bir aydır bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor. Onu oynatacağım. Futbol oynamak, bisiklet sürmeye benzer. Eğer küçükken bisiklet sürmeyi öğrendiysen bir daha asla unutmazsın.'' dedi.