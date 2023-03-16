Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in bir takım arkadaşı, devam eden yokluğu hakkında düşüncelerini paylaştı.



Wiggins'in yokluğu, ligde şu ana dek büyük bir gizem haline gelmiş durumda ve ismini vermeyen bir takım arkadaşı, 28 yaşındaki oyuncunun "gerçekten ciddi bir kişisel meseleyle" uğraştığını bildirdi.



The Athletic'ten Marcus Thompson II'ye konuşan takım arkadaşı, "Gerçekten ciddi şeylerle uğraşıyor." ifadelerini kullandı.



Warriors genel menajeri Bob Myers, geçtiğimiz gün 95.7 The Game'e konuk olarak, Wiggins'in devam eden yokluğuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirmişti:



"Geri dönmeyeceğine dair hiçbir şey duymadım. Bu konuda spekülasyonlar var ama bana kimse 'Dönmeyecek' demedi. Farklı bir gelişme yok. Ona, hayatına ve mahremiyetine saygı duymalıyız."



13 Şubat'tan beri parkelerden uzak olan Wiggins, dün gece LA Clippers'a karşı oynanan karşılaşmayla üst üste 13. maçını kaçırmıştı.



Bu sezon, Wiggins 37 maçta 17.1 sayı ve 5.0 ribaund ortalamaları yakaladı.





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