Andrea Pirlo: 'Önemli bir 3 puan aldık'

Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.



İtalyan teknik adam, galibiyet için şu ifadeleri kullandı;



"Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Bu 3 puanı zor bir takıma karşı aldık. Bu da bizim için iyi bir sonuç oldu"





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