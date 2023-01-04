Andrea Pirlo: "Önemli bir 3 puan aldık"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Kayserispor galibiyetini değerlendirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo: 'Önemli bir 3 puan aldık'
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04 Ocak 2023 21:06
Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

İtalyan teknik adam, galibiyet için şu ifadeleri kullandı;

"Bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Önemli bir 3 puan aldık. Bu 3 puanı zor bir takıma karşı aldık. Bu da bizim için iyi bir sonuç oldu"

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