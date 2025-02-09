Anderson Talisca: 'Fenerbahçe'yi iyi temsil etmek istiyorum'

Benim açımdan pozitif bir durum bu. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Kendi adıma da önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Benim amacım, isteğim, takım için her zaman en iyisini ortaya koymak. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama neticede 3 puan almak gayet pozitif." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Alanyaspor maçının ardından açıklamada bulundu.Attığı gol için çok mutlu olduğunu söyleyen Anderson Talisca,