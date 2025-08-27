Anderson Talisca, 3 dakikada atıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Benfica ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 79 ve 82. dakikada iki sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe kalan dakikalarda 10 kişi mücadele etti.
🔴Talisca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/OUJEFwa8oF
