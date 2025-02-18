Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı rövanş maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Anderlecht-Fenerbahçe maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek
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18 Şubat 2025 16:27

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Anderlecht ekibiyle yapacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Brüksel'deki Anderlecht Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta düdük çalacak Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni üstlenecek. 

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Luca Cibelli yapacak. Mücadelede Lukas Fahndrich VAR, Lionel Tschudi de AVAR olarak görev alacak.

Sarı-laciverliler, Belçika temsilcisini İstanbul'daki ilk maçta 3-0 mağlup etmişti.

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