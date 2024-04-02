Ander Herrera: "Mbappe'nin Real'e transferi kaçınılmaz"

Athletic Bilbao forması giyen İspanyol oyuncu Ander Herrera, Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ander Herrera: 'Mbappe'nin Real'e transferi kaçınılmaz'
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02 Nisan 2024 13:56
Athletic Bilbao forması giyen İspanyol oyuncu Ander Herrera, Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalar yaptı.

Herrera yaptığı açıklamada, "Artık Mbappe'yi Real Madrid'de görüyorum. Er ya da geç yolları kesişecekti. Onun futbol tarihinin en iyi kulübünde yer alması kaçınılmazdı." dedi.

"BARİZ OLAN İNKAR EDİLMEZ"

Açıklamalarına devam eden İspanyol oyuncu, "Ben bir Zaragoza ürünüyüm, United ve PSG'de oynadım ama bariz olanı inkar edemezsiniz. Tarihin en iyi oyuncuları, tarihin en iyi kulübüyle ilişkilendirilir ve o da Real Madrid'dir." ifadelerini kullandı.

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