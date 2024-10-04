Ancelotti'den Arda Güler sözleri!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Arda Güler sözleri!
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04 Ekim 2024 13:41
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ligde Villarreal ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ARDA SORUSUNA CEVAP

İtalyan teknik adam, Arda Güler'le ilgili gelen sorunun ardından, "Arda Güler? Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

19 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 9 maçta 280 dakika süre buldu.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan ve sezonun sonlarına doğru forma bulmaya başlayan Arda Güler, 12 maçta 440 dakika süre bulup 6 kez fileleri havalandırmıştı.

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