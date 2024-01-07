Ancelotti'den Arda Güler sözleri!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ancelotti'den Arda Güler sözleri!
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07 Ocak 2024 16:08
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımda ilk maçına çıkan Arda Güler'le ilgili konuştu.

Arandina karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve 59 dakika sahada kalan genç oyuncuyla ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler, bir saat boyunca iyi performans gösterdi. Takımla oynamaya alışması onun için önemliydi. Seviyesini kademeli olarak artıracaktır. Ona karşı sabırlı olmalıyız ama ilk yarıda kalitesini gösterdi." dedi.

Carlo Ancelotti ayrıca, "Arda Güler'in kişiliği ve karakteri var. Sol ayağıyla iyi bir kaliteye sahip. Real Madrid'de başarılı olmak için karakter önemli bir özellik" sözlerini kullandı.

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