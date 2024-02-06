Ancelotti'den Arda Güler'e: ''Onu örnek al!''

Real Madrid'den Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti'nin görüşmedeki diyaloğu ortaya çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Ancelotti'den Arda Güler'e: ''Onu örnek al!''
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06 Şubat 2024 13:00
Son güncelleme 06 Şubat 2024 13:01
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile 1-1 ile berabere kaldıkları maçta da süre vermediği Arda Güler ile özel olarak görüştü

76 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Yaz transfer döneminde büyük bir heyecanla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Carlo Ancelotti'den şu ana kadar istediği gibi süre alamadı. Yıldız futbolcu, Üç maçta, toplamda 76 dakika süre alabildi.

GETAFE MAÇINDA SÜRE ALAMADI

Bir önceli lig maçında Las Palmas'a karşı 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna giren ve 90+9'da gole çok yaklaşan Arda Güler, Getafe deplasmanında da yedek kulübesindeydi. Camavinga, Rodrygo, Diaz ve Carvajal maçta kulübeden oyuna dahil olurken, A Milli Takım'ın yıldızı ise sahaya ayak basamadı.

ARDA'YA ÖRNEK: DIAZ GİBİ OL

Ancelotti, Arda Güler'den defansif özelliklerini geliştirmesini istedi. Don Diario'da yer alan habere göre, Arda Güler ile özel görüşen İtalyan hoca, Brahim Diaz'ın da önceden süre alamayan bir futbolcu olduğunu belirtti ve savunmasını geliştirmesi sonrası Diaz'ın formayı almaya başladığını vurguladı

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