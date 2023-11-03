Anadolu Üniversitesi deplasmanda zor kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi deplasmanda konuk olduğu Aksaray Belediyespor'u 33-32 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Üniversitesi deplasmanda zor kazandı
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03 Kasım 2023 17:07
Hentbol Kadınlar Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Anadolu Üniversitesi, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 33-32 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibi Anadolu Üniversitesi'nin 19-17 üstünlüğüyle tamamlandı.

Baştan sona çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Üniversitesi, bir sayı farkla kazandı.

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