Geçen sezonu Süper Lig 'de şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor yeni sezonda Devler Ligi için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Aynı zamanda ligde de 2'de 2 yapmak isteyen ve bu doğrultuda geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Bordo- Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı takımda düşünmediği isimlerle yolların ayrılmasını istedi.Bu paralelde geniş kadroda yer alan ve Karadeniz temsilcisinde yeni sezonda forma bulması çok düşük ihtimal olan oyuncular için Anadolu takımları adeta kapıda bekliyor. Giresunspor geçen sezon kiraladıklarını Flavio ile Fousseni Diabate'yi yeniden istiyor.Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, Erce Kardeşler'den haber bekliyor. Diğer yeni takımlar Ümraniyespor ile Ankaragücü de Abdülkadir Parmak'ın peşinde. Fode Koita'nın eski kulübü Kasımpaşa ile görüştüğü öğrenilirken, genç futbolcular Batuhan Kör ile Enis Destan'a da Altınordu'nun talip olduğu gelen haberler arasında.