12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-135'
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-033'
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Anadolu Efes, ligde 3'te 3 yaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, sahasında Merkezefendi'yi 90-72 mağlup etti.

12 Ekim 2025 14:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Anadolu Efes, ligde 3'te 3 yaptı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Merkezefendi'yi konuk etti.

Basketbol Gelisim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 90-72 kazandı.

Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte lige 3'te 3 ile başlamış oldu ve puanını 6'ya yükseltti. Merkezefendi ise 4 puanda kaldı.

Anadolu Efes'te Isaia Cordinier, 18 sayı 7 ribaund ile galibiyetin en büyük mimarlarından oldu.

Merkezefendi'de Javontae Hawkins ve Emre Tanışan'ın 13'er sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Anadolu Efes, ligin 4. haftasında Karşıyaka deplasmanına gidecek. Merkezefendi ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
