Anadolu Efes, ligde 3'te 3 yaptı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Merkezefendi'yi konuk etti.



Basketbol Gelisim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 90-72 kazandı.



Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte lige 3'te 3 ile başlamış oldu ve puanını 6'ya yükseltti. Merkezefendi ise 4 puanda kaldı.



Anadolu Efes'te Isaia Cordinier, 18 sayı 7 ribaund ile galibiyetin en büyük mimarlarından oldu.



Merkezefendi'de Javontae Hawkins ve Emre Tanışan'ın 13'er sayısı mağlubiyete engel olamadı.



Anadolu Efes, ligin 4. haftasında Karşıyaka deplasmanına gidecek. Merkezefendi ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.







