Anadolu Efes, İspanya'dan eli boş döndü

THY Euroleague 18. hafta maçında Valencia, sahasında Anadolu Efes'i 93-88 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Anadoluefessk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anadolu Efes, İspanya'dan eli boş döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 23:23
Son güncelleme 03 Ocak 2024 23:52
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.

Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery