Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi.



Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.



İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.



Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.



Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



