Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Darüşşafaka, Anadolu Efes'i 79-67 yendi.
Darüşşafaka bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 8. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Anadolu Efes, Motum'un dış atışlardan kaydettiği basketlerle 4. dakikayı 12-9 üstün geçti. Savunmayı sertleştiren konuk ekip, Weems'in boyalı alanda ürettiği sayılarla ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Darüşşafaka, pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Anadolu Efes, McCollum ve Simon'un hızlı hücumlardan kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 7 sayıya (26-33) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen rakibi karşısında Okben Ulubay ve Kartal Özmızrak ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-37 önde gitti.
Etkili performansını maçın ikinci yarısına da taşıyan Darüşşafaka, Eric ve Johnson'ın boyalı alan, Kartal Özmızrak'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı çift hanelere (51-39) çıkardı ve final periyoduna 56-46 üstün girdi.
Son çeyreğe Kartal Özmızrak ve Eric'in sayılarıyla başlayan Darüşşafaka, 34. dakikayı 14 sayı (67-53) üstün geçti. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Johnson ve Furkan Aldemir ile skor bulmaya devam eden Darüşşafaka, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.
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Darüşşafaka bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 8. kez mağlup oldu.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Anadolu Efes, Motum'un dış atışlardan kaydettiği basketlerle 4. dakikayı 12-9 üstün geçti. Savunmayı sertleştiren konuk ekip, Weems'in boyalı alanda ürettiği sayılarla ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Darüşşafaka, pota altından bulduğu sayılarla 13. dakikada eşitliği yakaladı: 23-23. Anadolu Efes, McCollum ve Simon'un hızlı hücumlardan kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 7 sayıya (26-33) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen rakibi karşısında Okben Ulubay ve Kartal Özmızrak ile üst üste basketler bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 40-37 önde gitti.
Etkili performansını maçın ikinci yarısına da taşıyan Darüşşafaka, Eric ve Johnson'ın boyalı alan, Kartal Özmızrak'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı çift hanelere (51-39) çıkardı ve final periyoduna 56-46 üstün girdi.
Son çeyreğe Kartal Özmızrak ve Eric'in sayılarıyla başlayan Darüşşafaka, 34. dakikayı 14 sayı (67-53) üstün geçti. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Johnson ve Furkan Aldemir ile skor bulmaya devam eden Darüşşafaka, müsabakadan 79-67 galip ayrıldı.
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