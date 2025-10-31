Anadolu Efes, Baskonia'ya konuk!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin 8. haftasında 31 Ekim Cuma günü İspanya temsilcisi Baskonia ile deplasmanda karşıya karşıya gelecek.



Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.



Lacivert-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 de yenilgi yaşadı ve haftaya averajla 14. sırada başladı.



Baskonia ise çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 mağlubiyetle ligde son sırada bulunuyor.



Anadolu Efes, çift maç haftasında rakibini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.



- İki takım arasında Avrupa Ligi'ndeki 30. maç



Anadolu Efes, Baskonia ile Avrupa Ligi'nde 30. kez karşı karşıya gelecek.



Kasım 2003'ten bu yana oynanan 29 maçta lacivert-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 13 kez galip geldi.



Taraflar arasındaki son maçta kazanan ekip, 92-76'lık skorla Anadolu Efes oldu.



- Avrupa'da 883. randevu



Anadolu Efes, Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 883. maçını yapacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 882 karşılaşmada 497 galibiyet, 385 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu Avrupa Ligi'nde ise 635. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 634 maçın 340'ını kazandı, 294'ünden mağlubiyetle ayrıldı.



