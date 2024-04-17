Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Kocaeli kampıyla sürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
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17 Nisan 2024 14:49
Ampute Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Kocaeli kampıyla devam ediyor.

İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1-8 Nisan tarihlerinde ilk etap çalışmalarını gerçekleştiren milli takımın, Avrupa Şampiyonası mesaisi sürüyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milliler, ikinci etap kamp çalışmalarına Kocaeli'de başladı.

Milli takım, 22 Nisan'a kadar burada kamp yapacak.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası, 1-8 Haziran tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

 
 
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