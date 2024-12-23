Amorim'den Portekiz'e yatırım isteği

Ruben Amorim, Manchester United yönetimine Portekiz'deki scout ağını tamamen yeniden kurma önerisinde bulundu.



Mirror'ın haberine göre United'ın yeni menajeri, kulübün 21 yıl önce Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiği zamandan sonra, Portekiz'deki izleme sisteminin zayıfladığını düşünüyor ve bu durumu yeniden yapılandırmak istiyor. Ronaldo, 2003 yılında Sporting'den genç bir oyuncu olarak transfer edilmiş ve Sir Alex Ferguson yönetiminde Old Trafford'da gol kralı haline gelmişti; ardından Real Madrid'e gitmişti.



Sporting'in bir diğer Portekizli kanat oyuncusu Nani de Manchester'da başarılı bir dönem geçirdi. Ancak Amorim, son yıllarda Portekizli yeteneklerin çoğunun United tarafından gözden kaçırıldığından endişeleniyor.



SILVA, DIAS VE DAHA NİCELERİ...



Son yıllarda Bruno Fernandes ve Diogo Dalot gibi oyuncular dışında, Portekizli oyuncuların çoğu United'a transfer olmaktan kaçındı ve başka kulüplere yöneldi.



Bernardo Silva ve Ruben Dias gibi oyuncular, Monaco gibi kulüpler üzerinden ya da doğrudan rakip Manchester City'ye transfer oldu. Ayrıca, Chelsea'den Pedro Neto gibi başka oyuncular da United'ın ilgisinden kaçtı.



HEDEF QUENDA



Eski Sporting teknik direktörü Amorim, Portekiz'deki yeni yeteneklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, United'ın bu fırsatları değerlendirebilmesi için harekete geçmeye kararlı.



Sporting'in genç kanat oyuncusu Geovany Quenda, 17 yaşında olmasına rağmen Amorim tarafından Sporting'de forma şansı buldu ve 25 milyon pound'luk yüksek bir piyasa değerine ulaştı. Ayrıca, Benfica'nın 20 yaşındaki stoperi Antonio Silva, neredeyse 50 milyon pound değerinde ve bazı gözlemciler tarafından Ruben Dias'ın genç versiyonu olarak görülüyor.



