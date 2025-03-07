Amir Murillo, Marsilya ile nikah tazeledi

Marsilya, sağ bek oyuncusu Amir Murillo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Amir Murillo, Marsilya ile nikah tazeledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 14:10

Marsilya, Panamalı oyuncusu Amir Murillo, hakkında kararını verdi.

Fransız ekibi sağ bek oyuncusu Murillo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını resmi olarak duyurdu.

İLK'11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2023 yaz transfer döneminde Belçikalı kulüp RSC Anderlecht'ten Marsilya'ya transfer olan Murillo, Roberto De Zerbi'nin yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Takımda önemli bir oyuncu haline gelen Murillo, ilk 11'de güvenilir isimlerden biri oldu.

NANTES MAÇINDA SAKATLANDI 

Ancak geçen hafta sonu, FC Nantes'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından kasığında bir zorlanma yaşayan Murillo, kötü bir darbe aldı. Bu sakatlık, oyuncunun birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına yol açabilir ve RC Lens ile oynanacak maçta forma giyememesi bekleniyor.




Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery