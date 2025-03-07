Amir Murillo, Marsilya ile nikah tazeledi

Marsilya, Panamalı oyuncusu Amir Murillo, hakkında kararını verdi.



Fransız ekibi sağ bek oyuncusu Murillo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını resmi olarak duyurdu.



İLK'11'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU



2023 yaz transfer döneminde Belçikalı kulüp RSC Anderlecht'ten Marsilya'ya transfer olan Murillo, Roberto De Zerbi'nin yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Takımda önemli bir oyuncu haline gelen Murillo, ilk 11'de güvenilir isimlerden biri oldu.



NANTES MAÇINDA SAKATLANDI



Ancak geçen hafta sonu, FC Nantes'a karşı alınan 2-0'lık galibiyetin ardından kasığında bir zorlanma yaşayan Murillo, kötü bir darbe aldı. Bu sakatlık, oyuncunun birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmasına yol açabilir ve RC Lens ile oynanacak maçta forma giyememesi bekleniyor.







