Amigo baba ile oğlunun futbol aşkı boylarından büyük

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Astor Enerji Şanlıurfaspor'a gönül veren ve "Amigo Ahmet" olarak tanınan Ahmet Kaysı (43) ile oğlu İmam Baki (13), takımlarının maçlarında taraftarı coşturuyor.



Halk arasında "cücelik" olarak bilinen akondroplazili olan Ahmet, 30 yıl önce kente deplasman maçına gelen yabancı futbolcuları yakından görme merakıyla gittiği stattaki atmosferin büyüsüne kapıldı.



Zamanla takımın fanatik taraftarlarından birisi haline gelen Ahmet, kısa süre sonra tribün liderliği yapmaya başladı.



Maçlarda taraftarın coşkusunu artıran ve zamanla "Amigo Ahmet" olarak nam salan Ahmet Kaysı, kendisi gibi akondroplazili olan oğlu 13 yaşındaki İmam Baki'ye de tribünleri sevdirdi.



Her maç tribünlerde taraftarı 90 dakika boyunca coşturan baba-oğul, Şanlıurfaspor'a büyük sevgi duyuyor.



Baba-oğul sempatikliğiyle de futbolseverlerin ilgisini çekiyor.



"Beni Şanlıurfaspor'dan ancak ölüm ayırır"



Ahmet Kaysı, AA muhabirine, 13 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptığı dönemde Vanspor oyuncularının şehri gezdiği sırada onları görerek ertesi gün oynanacak maça gitme kararı aldığını söyledi.



İlk maçına başkasının yanında gittiğini belirten Kaysı, "O zamanlar böyle adeta rüya gibi geliyor. 13 yaşındaydım, şimdi 43 yaşındayım. Oradan Şanlıurfaspor aşkı, sevgisi başladı. Hala da devam ediyor. 30 yıldır ben bu sevdaya gönül vermişim, yollara düşmüşüm. Beni Şanlıurfaspor'dan ancak ölüm ayırır. Deplasmanda oynanan maçları da kaçırmam. Bazı deplasman maçlarına ailemle gittiğim de oluyor." diye konuştu.



"Oğlumu abilerine emanet edeceğim"



Amigoluğun kendisi için zevk olduğunu anlatan Kaysı, taraftarın sevgisini gösterdiği anlarda daha çok coştuklarını dile getirdi.



Amigo Ahmet, oğlunu da kendisi gibi yetiştirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Oğlumu yavaş yavaş sahaya, abilerine teslim edeceğim. Ben yaşlandım, 43 yaşına kadar geldim. 30 yıl yaptım. Bir tane yavru kurdu sahalarda görüyorsunuz. Onu yetiştirdim, taraftar da onu seviyor. Oğlumu abilerine emanet edeceğim. Bu içten, kalpten geliyor. Bunu parayla alamıyorsun. Biz ailece Şanlıurfasporluyuz."



Babasını taklit ediyor



İmam Baki Kaysı da 8 yıl önce babasının vesilesiyle Şanlıurfaspor taraftarıyla tanıştığını anlattı.



Babasıyla maçlara gittiğinde taraftarları coşturduklarını aktaran İmam Baki, "Beni babam taraftarlarla büyüttü. 6 yaşındayken bana üçlü çektiriyordu. Babamın yaptığı hareketleri taklit ediyordum. Ben taraftarı, taraftar da beni çok seviyor. Şanlıurfaspor sevgisini ve aşkını babam bana öğretti." ifadelerini kullandı.



