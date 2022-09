Amed SF: 'Tribündekilerin bizle alakası yok'

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 25 Eylül'de kentte oynanan Bursaspor maçıyla ilgili olarak Şeyhmus Özer Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı.



Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yapan kulüp başkanı Selahattin Yıldırım, maçtan 15 gün öncesinden emniyet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede maçın sorunsuz, problemsiz ve provokasyona mahal vermeden nasıl bu maçı atlatabiliriz diye emniyetle çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, "Nitekim stadyumda 4 bin 800 resmi güvenlik görevlisi 350 özel güvenlik görevlisi görev yapmıştır. Stadyuma giren ve çıkan her şey emniyetin aramasından geçmiştir. Hiçbir provokasyona mahal vermemek için herkes elinden geleni yapmıştır. Biz yönetim kurulumuzla elimizden geleni yaptık. Yalnız sosyal medyada tribünde açılanlardan dolayı kulübümüze linç kampanyası başlatılmıştır. Bu olayın kulübümüzle bir alakası, bilgisi ve ilgisi yoktur. Bu olayla alakalı Diyarbakır Valiliği gerekli açıklamayı yapmıştır. Bu açıklamanın neticesinde de gözaltına alınan vatandaşlar bugün suç unsuru tescil etmediği için serbest bırakılmışlardır. Biz kulüp olarak her zaman sporun ve siyasetin ayrı olması gerektiğini savunuyoruz" dedi.



"MAÇA TAKIMIN ZIRHLI ARAÇLA GELMESİ VE GİTMESİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİREN BİR KONU"



Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor'un konaklamasından otobüse ve yeme ile içmelerine kadar her türlü ihtiyaçları için her türlü yardımcı olduklarını söyledi. Yıldırım, "Sadece biz değil bütün Sivil Toplum Örgütleri ve Ticaret Odası dahil bizzat kendi otelleri ve otobüsleri için araya girerek yardımcı olmuştur. Maça takımın zırhlı araçla gelmesi ve gitmesi güvenliği ilgilendiren bir konu. Bu Amed Sportif Faaliyetleri ilgilendiren bir konu değildir. Herkes galibiyet ister. Bunu istemekle olmaz. Sahaya çıkan 22 sporcu var. Eze eze futbol anlamında yenen bir takım var. Kazanan bir takım var. Hiçbir hakem olayı yok. Hakemlik hiçbir şey yok. Maçın oynanmasına etki edecek hiçbir şey yok. Bunu herkes gördü. Temsilciler ve hakemler dahil gördü. Sen kulübü bitirmişsin, transfer yapamamışsın ve 16 yaşındaki çocukla çıkıyorsun. Spor kamuoyunun buna yapacağı bir şey yok. Bu senin kulübünün kötü yönetilişinin ve çöküşünün göstergesidir. Bunu getirip Amed Sportif Faaliyet'lere bağlamak olmaz" diye konuştu.

