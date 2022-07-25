AMARTEY İÇİN SON GÖRÜŞME

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

BİRDEN FAZLA BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kazandı. Siyah-beyazlılar stoper mevkisine bir takviye yapacak. Beşiktaş, Leicester City'de oynayan Daniel Amartey için yeni hamle hazırlığında.Siyah-beyazlı yönetim, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın son görüşmede transferi sonuçlandırması bekleniyor.2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen ve 10 milyon euro güncel piyasa değeri olan Amartey, 43 kez de milli takım formasını giydi. 2016 yılında Kopenhag'dan Leicester City'ye 6.6 milyon euro karşılığında transfer olan tecrübeli oyuncu 230 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırırken 6 da asist yaptı.Geçen sezon İngiliz ekibinde 39 maçta görev alan Daniel Amartey 1 gol attı. Amartey, sağ stoper bölgesi dışında sağ bek olarak da görev yapabiliyor. Ada temsilcisi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Amartey'in Kasım ayında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da Gana'nın kadrosunda olması bekleniyor.