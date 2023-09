Altınordulu iki gençten profesyonel imza

İzmir temsilcisinde 18 yaşındaki sol bek Alperen Bekli ve aynı yaştaki ön libero Ahmet Şahin kulüple 5'er yıllık mukaveleye imza attı.



Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Teknik Direktörü Bülent Kayıtken, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve sporcuların aileleri katıldı.



İki genç oyuncunun uyumlarıyla ve çalışarak profesyonel sözleşme imzalamayı hak ettiğini belirten ALFA İdari Direktörü Can, "Bizim için profesyonel statüye geçiş bir kağıttan ibaret. Profesyonel yaşamak, dinlenmek, beslenmek ve saha içinde profesyonel davranışlarda bulunmak en önemlisi" dedi. Genç kramponlardan Ahmet, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Her şey daha yeni başladı" derken, Alperen doğum gününde imza atmasının sevincini yaşadığını söyleyerek, "İnşallah daha nice imzalara" mesajı verdi.