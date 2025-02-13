Altınordu yerini sağlamlaştırdı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devreye üst üste 3 beraberlikle başlayıp zirveden uzaklaşan Altınordu, son 2 maçında Kırklarelispor'u 4-2, 24Erzincanspor'u (D) ise 3-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini pekiştirdi. Lider Sarıyer'in ilk yenilgisini aldığı haftada zirveyle arasındaki puan farkını 9'a düşüren 44 puanlı kırmızı-lacivertliler 4'üncü sıradaki yerini korurken, haftayı 1 puanla kapatan 3'üncü basamaktaki Kastamonuspor'la arasındaki puan farkını ise 2'ye düşürdü. Son 2 haftada 6 puan toplayan İzmir temsilcisi 7'nci sırayla arasındaki puan farkını 6'dan 10'a çıkararak ilk 6'daki yerini sağlama aldı.



Altınordu'da ilk deplasman zaferini yaşayan Teknik Direktör Ersan Parlatan, takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Altınordu'da son transferlerden santrfor Yakal Taylan ikinci maçında adını ilk 11'e yazdırdı. Ara transferde takıma katılan Uğur, 5'inci maçında 3'üncü golünü attı. Altyapı patentli orta saha oyuncusu Sami gol sayısını 7'ye çıkarırken, sol bek Alper 3 gole ulaştı. Öte yandan Erzincanspor maçının 29'uncu dakikasında üst adalesinden sakatlanarak oyundan çıkan forvet Hüseyin Bulut'un durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.



ARA TRANSFERDE 6 GİTTİ 7 GELDİ



Altınordu ara transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu dahil ederken, 6 futbolcuyla vedalaştı. Kırmızı-lacivertliler dış transferde Ali Barak, Alparslan Baran, Görkem Akdere, Koray Dağ, Selahattin Çankırlı, Uğur Çetinkaya ve Yakal Taylan ile sözleşme imzaladı. İzmir temsilcisinde ilk yarıda kadroda yer alan Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, İlkan Sever, Sercan Demirkıran, Tahsin Çakmak ve Mustafa Kocabaş ise takımdan ayrıldı.



